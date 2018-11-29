ونشرت صحيفة "صن" البريطانية فيديو ضم عددا من المقاطع، صورها أشخاص من مناطق مختلفة في سيبيريا، لحظة مرور كرة نارية خضراء في السماء.

وما زاد من مخاوف الناس هو أن الفيديوهات تم التقاطها في مدينة، أكاديمغورودوك، المتواجدة بالقرب من نوفوسيبيرسك، والمعروفة بضمها عددا من مراكز الأبحاث.

وتعتقد بعض معاهد الأبحاث في المدينة أن بوتن يطور "سلاحا سريا" في خضم السباق العالمي حول الأسلحة عالية التقنية، وفي وقت تشهد فيه العلاقات مع أوكرانيا توترا.

وفي المقابل، يقول مراقبون إن ما شاهده الناس ظاهرة طبيعية، مشيرين إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى انفجار نيزك في السماء.

وتم قبل أيام، تصوير مقطع مشابه في ولاية تكساس الأميركية، قبل أن تتدخل وكالة ناسا وتقول، إن ما شاهده الناس ظاهرة عادية، تنتج عندما يدخل النيزك الغلاف الجوي للأرض ويتبخر.