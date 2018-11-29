وقال بوروشنكو لصحيفة بيلد الألمانية "ألمانيا واحدة من أقرب حلفائنا، ونأمل أن تكون هناك دول في حلف شمال الأطلسي جاهزة حاليا لإرسال سفن إلى بحر أزوف لمساعدة أوكرانيا وضمان الأمن هناك".



واعتبر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "لا يريد شيئا سوى احتلال بحر (أزوف). اللغة الوحيدة التي يفهمها هي وحدة العالم الغربي". بحسب فرانس برس.



وقال "لا يمكننا قبول هذه السياسة العدوانية لروسيا. أوّلاً شبه جزيرة القرم، ثم شرق أوكرانيا، والآن يريد (بوتين) بحر أزوف".



وأردف "بوتن يريد عودة الإمبراطورية الروسية القديمة. القرم، الدونباس، يريد البلاد بكاملها (أوكرانيا)".



وكان بوتين أكّد الأربعاء، أنّ القوّات الروسيّة "قامت بواجبها العسكري" من خلال احتجاز السفن الأوكرانيّة الثلاث. وفي أول تصريحات موسعة له منذ المواجهة في البحر الأحد، قال بوتين، إنّ ما حدث كان من تدبير كييف ووصفه بأنه "استفزاز".