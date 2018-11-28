وأظهرت لقطات الفيديو، مقاتلتين من هذا الطراز، أثناء تنفيذهما هبوطا في الوقت ذاته على نفس المدرج.

وفي لقطات أخرى، كانت هناك أربع مقاتلات تحلق في الجو بصورة قريبة من بعضها البعض، وفق ما نقل موقع "بزنس إنسايدر"، الثلاثاء، عن تلفزيون "زفيزدا"، الذي تشرفه عليه وزارة الدفاع الروسية.

والمقاتلة الجديدة ذات محركين وبوسعها القيام بمهام متعددة، ومن المتوقع أن يحصل الجيش الروسي على ما مجموعه 12 طائرة من هذا النوع العام المقبل.

وكانت موسكو أعلنت في عام 2017، أنها بدأت في اختبار المقاتلة الجديدة، التي قالت إنها تنتمي إلى الجيل الخامس، لكن تقارير أميركية شككت في أن هذه الطائرة جديدة بالفعل وتنتمي للجيل الخامس.