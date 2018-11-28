وتأتي هذه الأنباء في أعقاب إعلان أوكرانيا فرض الأحكام العرفية في أجزاء من البلاد لمدة 30 يوما، بعد أن احتجزت موسكو 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية الأحد الماضي قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إليها.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن أنظمة إس 400 الجديدة ستصبح في طور التشغيل بحلول نهاية العام.

من جانب آخر، دعت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، الدول الأوروبية إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة أوكرانيا في نزاعها مع روسيا بشأن القرم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت إن "حكومات عديدة تفرض عقوبات على روسيا بسبب أفعالها في القرم بأوكرانيا. ليس كل هذه العقوبات مطبق بشكل كامل. لذلك نرى أن على الدول الأوروبية فعل المزيد".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، في وقت سابق، أن فرض الغرب المزيد من العقوبات على موسكو لن يحل أي مشكلة، وحذر من استغلال الأزمة الأخيرة لتصعيد التوتر السياسي.

وقال جروشكو للحصفيين على هامش مؤتمر برلين للأمن: "إذا أراد شخص ما استغلال هذا كذريعة لتصعيد سياسي، أعتقد أنها لن تكون إشارة في الاتجاه الصحيح".