وقالت إسرائيل، في بيان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "سيزور تشاد قريبا وسيعلن مع الرئيس التشادي استئناف العلاقات"، غير أنها لم تذكر موعد الزيارة.

وكان ديبي قام خلال الأسبوع الحالي بزيارة مفاجئة للقدس، وذلك بعد قطيعة منذ العام 1972، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتانياهو وديبي اجتمعا في القدس و"ناقشا التهديدات المشتركة ومحاربة الإرهاب"، كما بحثا سبل التعاون في مجالات الزراعة والطاقة الشمسية والأمن المائي والصحة.

وأشار نتانياهو إلى أن استئناف العلاقات مع تشاد "مثال على قدرة إسرائيل على تحقيق انتصارات دبلوماسية في أفريقيا والشرق الأوسط".