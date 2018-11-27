وباتت قضية اللاجئ حسن القنطار معروفة على نطاق واسع، بعد أن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهره وهو يأكل من وجبات طعام تبرعت بها شركات طيران، أو يستحم ويقص شعره في حمامات أحد مطارات كوالالمبور.

وعلق القنطار في كوالالمبور في مارس، بعد أن منع من دخول ماليزيا لمسائل تتعلق بالتأشيرة. كما لم يتمكن من السفر إلى دول أخرى، وتم توقيفه الشهر الماضي.

وقال الرجل البالغ 36 عاما في فيديو نشره على موقع "تويتر"، الاثنين: "أعرف أنني أبدو وكأنني خرجت من العصور الحجرية والوسطى. آسف لذلك"، فيما بدت عليه علامات التعب ونمت لحيته.

وأضاف: "في السنوات الثماني الأخيرة، كانت الرحلة صعبة وطويلة. وفي الأشهر العشرة الماضية كانت صعبة جدا وباردة".

وأعلن المسؤولون الماليزيون في وقت سابق أنهم سيعملون مع السلطات السورية لترحيله إلى بلاده التي تشهد نزاعا.

لكن محاميه أندرو بروير، قال إن السلطات أحضرت القنطار مباشرة إلى مطار كوالالمبور، الاثنين، قبل أن تضعه على متن طائرة متوجهة إلى فانكوفر.

وقال بروير إن السلطات الكندية اعتبرت موكله لاجئا، ومنحته الإقامة الدائمة بموجب برنامج اللاجئين. وأضاف: "بالطبع سررنا جدا لأن ماليزيا وافقت على ما يبدو، والتزمت بالقانون الدولي".

وفي شريط الفيديو، يقول القنطار إنه سيعبر ترانزيت في تايوان وسيصل إلى "الوجهة النهائية" في اليوم التالي، ويتابع "ما كنت لأنجح في ذلك بدون دعمكم ودعواتكم جميعا".