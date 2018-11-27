وقالت عمدة مقاطعة بوتي، كوري هونيا، الاثنين، إن 203 أسماء ما زالت على قائمة الأشخاص الذين لم يعرف مصيرهم.

واجتاحت الحرائق المنطقة الريفية الواقعة على بعد 140 ميلا شمال سان فرانسيسكو، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكانت الحرائق قد نشبت في كاليفورنيا، في الثامن من نوفمبر، ودمرت أكثر من 13 ألف منزل.

وقال مسؤولون إنه تم احتواء الحرائق بالكامل الأحد الماضي.