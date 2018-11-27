وفي مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عبر بوتن عن "قلق بالغ بسبب قرار كييف فرض قانون الطوارئ"، مردفا: "آمل أن تتمكن برلين من التأثير على السلطات الأوكرانية وإقناعها بعدم القيام بمزيد من الأعمال المتهورة".

وكان البرلمان الأوكراني قد وافق في وقت متأخر الاثنين، على طلب رئيس الوزراء بترو بوروشنكو فرض قانون الطوارئ في المناطق الأوكرانية الحدودية، بعد تصاعد مفاجئ للتوتر مع روسيا.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه غير راض عما يحدث حاليا بين روسيا وأوكرانيا وذلك بعد يوم واحد من استيلاء أطقم روسية على سفن أوكرانية قرب القرم.



وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض: "لا يروق لنا ما يحدث من الجانبين ونتمنى تصحيحهه". وأضاف أن زعماء أوروبيين يعملون حاليا بشأن هذا الموقف. وقال: "ليسوا سعداء. ونعمل معا جميعا بخصوص هذا الأمر".

من ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ما أقدمت عليه روسيا بأنه يمثل "تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي"، ودعا في بيان الجانبين إلى ضبط النفس.

وندد بومبيو بالتحرك الروسي وطالب موسكو بإعادة السفن الأوكرانية. وتأتي التصريحات الأميركية قبل أيام من اجتماع مرتقب بين ترامب وبوتن، على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس إيرس بالأرجنتين.