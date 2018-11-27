وعبّر سفراء فرنسا وبريطانيا والسويد وبولندا وهولندا، الذين يقومون بجولة في الصين في بيان مشترك عن "مخاوفهم من تفاقم التوتر الأخير في بحر آزوف ومضيق كيرتش"، وحثوا روسيا على إطلاق سراح البحّارة الأوكرانيين المعتقلين وإعادة السفن المحتجزة.

ودعا الدبلوماسيون روسيا "إلى ضمان الوصول بحرية إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف، وإعادة حرية حركة الملاحة في مضيق كيرتش"، و"التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس للسماح بخفض حدة التوتر على الفور" حسب البيان.

وأكدوا على "اعترافهم الكامل بوحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها ضمن حدودها المعترف بها دوليا". حسب ما نقلت "فرانس برس".

وكان سفراء هذه الدول الأوروبية الخمس في الصين بمناسبة "زيارة مشتركة لأعضاء مجلس الأمن والأعضاء الجدد في المجلس، وبعض الدول الرئيسية المساهمة بقوات" بحسب البيان.

ويعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين، بناء لطلب كييف وموسكو اجتماعا طارئا حول الحادث الذي وقع الأحد بين أوكرانيا وروسيا.

من جهته دان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الاثنين "استخدام روسيا للقوة" في عملية احتجاز سفن أوكرانية في بحر آزوف وطلب منها "الامتناع عن أي استفزاز جديد".