وضبط طاقم الطائرة الشخص وهو يربط منديلا حول وجهه على متن رحلته قبل أن يبدأ التصوير كشخص ملثم.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الاثنين، أن الشرطة اعتقلت يوجيدانت بودار بعد أن أخبر راكب آخر الطاقم أن من يجلس بجانبه أرسل رسالة تتضمن كلمتي "إرهابي" و "يدمر".

وقال التعليق على الصورة التي أرسلها بودار عبر سناب شات: "إرهابي على متن الرحلة، سيدمر قلوب النساء".

وأحدثت مزحة بودار نتائج عكسية خلال رحلة طيران "جيت" الجوية من كولكاتا إلى مومباي صباح الاثنين.

وكانت الطائرة تسير على طول المدرج، وجاهزة للإقلاع، عندما أبلغ الركاب الذين شاهدوا رسالة سناب شات طاقم الطائرة، ثم مرر أحد الحاضرين التحذير إلى الطيار الذي اتصل بمراقبي الحركة الجوية.

وقال مسؤولو المطار إن الشرطة اعتلقت الراكب لاستجوابه.