وأفادت وسائل إعلام تركية أن المروحية تحطمت في أحد شوارع ضاحية "سنجقتبه" في الجزء الشرقي من إسطنبول، مشيرة إلى أنها سقطت بين البنايات السكنية.

وتوجهت سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى المنطقة لمعاينة الحادث، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية الناطقة بالإنجليزية.

وذكرت الصحيفة أن المروحية من طراز سيكورسكي، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بمهمة تدريبية.

ونقلت عن مصادر أن الطائرة سقطت وتحطمت بعدما اصطدمت بسقف بناية، في حين ذكرت مصادر أخرى أن الطائرة تحطمت جراء خلل فني أثناء محاولتها الهبوط.

وأشارت إلى أن الطائرة سقطت في ذلك الحي تحديدا نظرا لوجود قاعدة عسكرية فيه.