وقال عضو مجلس الولاية، داد الله قانه، إن 4 رجال شرطة، بينهم نائب قائد شرطة الولاية، أصيبوا في الهجوم الذي وقع بعد ظهر الأحد قرب منطقة لاش وا جوياين.

يذكر أن القافلة كانت في طريقها إلى لاش وا جوياين وتقل قائد شرطة المنطقة المعين حديثا، عندما تعرضت للهجوم.

وأضاف قانه أن القائد الجديد قتل في الهجوم.

من جانبها، أعلنت طالبان، التي سيطرت في السنوات الماضية على ما يقرب من نصف مساحة أفغانستان، مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان هذا أحدث هجوم في سلسلة هجمات وحشية شبه يومية تنفذها طالبان ضد القوات الأمنية الأفغانية في جميع أنحاء البلاد.