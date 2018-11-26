وبعد تحذيرات عديدة عمدت عناصر شرطة مكافحة الشغب إلى تفريق ألف شخص غالبيتهم من النساء بالغاز المسيل للدموع، تجمعوا في جادة استقلال الأكثر اكتظاظا في إسطنبول.

وردد المتظاهرون "لن نسكت ولسنا خائفين ولن نرضخ" وحملوا يافطات كتب عليها "ضد العنف بحق النساء" و"ندافع عن الحياة" و"النساء قويات متحدات".

وبعد مواجهة سادها التوتر مع الشرطة دامت أكثر من ساعة ونصف ساعة، تفرق المتظاهرون.

كما منعت الشرطة تجمعا آخر غير مرخص في إسطنبول على الضفة الآسيوية للمدينة. ولا تجيز السلطات التجمعات إلا نادرا منذ التظاهرات الضخمة المناهضة للحكومة في 2013.

وصرحت ياسمين أسمر لفرانس برس "المرأة في تركيا تتعرض للعنف من قبل الرجال في كافة المجالات أكانت في المنزل أو في العمل".

وقالت طالبة "نحن هنا لأننا ثائرات ولنقول إننا في منتهى القوة متحدات" مشيرة إلى أنها تشارك في التحرك "دفاعا عن حياتنا وطريقة عيشنا".

والعنف ضد المرأة في تركيا شائع حيث يسجل قتل مئات النساء سنويا.