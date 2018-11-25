وأُجبر موغابي (94 عاما) على الاستقالة في نوفمبر 2017 إثر انقلاب نفذه الجيش، وذلك بعد أن حكم البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية لنحو أربعة عقود منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1980.

وقال منانغاغوا خلال حشد لمؤيدي الحزب الحاكم في مورومبيدزي، وهي قرية موغابي الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر غربي العاصمة هراري، إن سلفه كان من المقرر أن يعود في الخامس عشر من أكتوبر لكن حالته الصحية السيئة أجلت عودته.

ولم يفصح عن طبيعة العلاج الذي كان يتلقاه موغابي.

وقال منانغاغوا "تلقينا رسالة لتونا بأنه صار أفضل حالا الآن وأنه سيعود في الثلاثين من نوفمبر. هو لم يعد يستطيع السير لكننا سنظل نرعاه".