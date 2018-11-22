واتهم نيل كيمبال، وهو محقق في جرائم الجنس يبلغ من العمر 45 عاما، بمنع شاهد من الشهادة، وارتكاب جناية، وفقا لبيان صادر عن الإدارة.

وقال مايكل شوارتز، كبير المدعين في مقاطعة فينتورا، حيث وجهت الاتهامات، إن تهمة الاغتصاب تحمل ادعاء خاصا بربط الضحية أو تقييدها.

وأضاف شوارتز إن الضحية كان عمرها يبلغ 14 أو 15 عاما عندما وقع الحادث، وعمرها الآن 16 عاما.

واعتقل كيمبال يوم الجمعة وهو محتجز وقيد كفالة بقيمة مليوني دولار، بينما تم إيقافه عن العمل عبر إجازة إدارية مدفوعة الأجر.

وقالت إدارة مأمورية الشرطة: "التحقيق والاعتقال ناتجان عن المعلومات التي زود بها أحد أفراد إدارة الشرطة".

وأضافت: "حدث السلوك المزعوم أثناء نطاق مهمة الموظف لدى مكتب الضحايا الخاص التابع للإدارة".