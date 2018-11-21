وقال جهاز الشرطة الوطني على تويتر "عصابة خطفت امرأة إيطالية تبلغ من العمر 23 عاما، وتعمل متطوعة في منظمة أفريقيا ميليله أونلوس غير الحكومية التي تنشط في المنطقة".

وأضاف أن المصابين نقلوا إلى المستشفى وأن أفراد الشرطة يتعقبون المهاجمين.

ولم تكشف الشرطة الكينية عما إذا كان المشتبه بهم في الهجوم متشددين من حركة الشباب المتطرفة،التي تتمركز في الصومال.

وكانت حركة الشباب، قد شنت هجمات مميتة في كينيا لسنوات، بما في ذلك هجوم على مركز للتسوق في العاصمة نيروبي عام 2013 أسفر عن مقتل قرابة 70 شخصا.

وشن متشددون يشتبه بأنهم من الشباب عدة هجمات في الشهور القليلة الماضية راح ضحيتها جنود من كينيا، لكنها وقعت جميعا في مقاطعة لامو التي تقع إلى الشمال من كيليفي وعلى الحدود مع الصومال.