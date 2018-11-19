فجرت امرأة نفسها السبت أمام حاجز في غروزني دون تسجيل وقوع ضحايا، حسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن السلطات المحلية الشيشانية.

ويظهر في الفيديو رجال شرطة وهو يطلقون طلقات تحذيرية لوقف تقدم المرأة، التي فجرت نفسها على بعد أمتار منهم، مما أسفر عن مصرعها على الفور.

وكان وزير الداخلية بالوكالة في جمهورية الشيشان الروسية، أبتي علاء الدينوف، قال إن عناصر الشرطة طلبوا من "امرأة شابة" الكشف عن هويتها بعدما لاحظوا أن "تصرفاتها غير طبيعية".

وأوضح الوزير، حسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، أن عناصر الشرطة "أطلقوا طلقة تحذيرية" مباشرة قبل أن تقوم المرأة بتفجير نفسها.

وباتت المواجهات المسلحة والاعتداءات التي تستهدف قوات الأمن نادرة الحدوث في الشيشان، إلا أن وتيرتها لا تزال مرتفعة في جمهورية داغستان الروسية المجاورة.

وشهد سبتمبر الماضي سلسلة من الهجمات تبنى مسؤوليتها تنظيم داعش في الشيشان، وأوقعت عددا من الجرحى في صفوف عناصر الشرطة الشيشانية.

وفي مايو الماضي، أسفر هجوم استهدف كنيسة أرثوذكسية في قلب غروزني، عن مقتل عنصرين من الشرطة ومدني وأربعة مهاجمين.

ويحكم الرئيس رمضان قديروف جمهورية الشيشان الروسية، والتي كانت قد شهدت نزاعين داميين ضد القوات الفدرالية الروسية خلال التسعينيات ومطلع القرن الحالي.

وبعد الحرب الأولى (1994-1996)، امتد التمرد الانفصالي إلى خارج حدود الشيشان، ليتحول مطلع سنوات الألفين إلى مواجهات تقودها حركات إرهابية في كل منطقة القوقاز الشمالي.

وفي نهاية يونيو 2015، بايع المتشددون المتطرفون في القوقاز الروسي تنظيم داعش الإرهابي.