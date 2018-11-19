ووقع الهجوم في منطقة مارجات في ضواحي كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الغني بالنفط والغاز.

وقال متحدث باسم قوات الحدود لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته "انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت مزروعة على جانب الطريق أثناء مرور عربة لقوات الحدود، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين".

وتواجه الشرطة والجيش في باكستان المتمردين والقوميين في بلوشستان، التي تشهد هجمات وأعمالا تخريبية ضد البنى التحتية وخطوط نقل الطاقة.

ويحاذي أقليم بلوشستان إيران وأفغانستان، وهو الأكبر بين أقاليم باكستان الأربعة، لكن سكانه وعددهم سبعة ملايين يشتكون من التهميش وعدم حصولهم على حصة عادلة من الثروات الناجمة من الغاز والمعادن.

وتراجعت أعمال العنف بشكل كبير في باكستان منذ أعنف اعتداء في تاريخ البلاد، والذي استهدف مدرسة في مدينة بيشاور أواخر 2014 وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا، معظمهم من الأطفال.

وكثف الجيش الباكستاني عملياته العسكرية ضد المسلحين في المناطق القبلية المحاذية لأفغانستان إثر هذا الاعتداء.