وانطلقت عملية "الاحتيال" يوم الأربعاء من خلال بعث رسائل بريد إلكتروني تدعي أنها قادمة من مسؤول الشؤون العامة في الوزارة.

وأوضحت شركتا الأمن الرقمي "كراود سترايك" و"فاير آي" أنهما تواصلان العمل لتحديد من يقف وراء الهجوم.

وذكرت الشركتان أن الهجوم كان متسقا مع حملات قرصنة سابقة قامت بها مجموعة "كوزي بير" أو إيه بي تي 29، وهي مجموعة روسية يعتقد أنها مرتبطة بالمخابرات الروسية وترتبط بعمليات القرصنة التي تمت قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016.

وأوردت وزارة الخارجية: "أنها على علم بالحادث السيبراني الشرير الذي وقع مؤخرا وشهد انتحال شخصية موظف في الوزارة ثم جرى الإبلاغ عنه من قبل شركة الأمن الرقمي الأميركية فاير آي. ولم يتم اختراق أي شبكة من شبكات الوزارة من خلال هذه المحاولة الإلكترونية الخبيثة".