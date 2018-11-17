ويعيش هينكلي (63 عاما) مع أمه التسعينية في وليامسبرغ بولاية فرجينيا منذ الإفراج عنه في سبتمبر 2016 من مستشفى للأمراض النفسية بواشنطن.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بول فريدمان في واشنطن على الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة ومحامو هينكلي بعد أن خلصوا إلى أن هينكلي "لم يعد يشكل خطرا على نفسه أو على الآخرين".

وقال القاضي أيضا إن تقارير أطبائه تظهر أن هينكلي "مازال مستقرا من الناحية العقلية" كما أنه ملتزم بشروط الإفراج عنه.

وتتيح الشروط الجديدة له بأن يعيش بمفرده أو مع أصدقاء أو مع أسرة في نطاق 121 كيلومترا في وليامسبرغ إذا وافق أطباؤه على ذلك.

وتظهر سجلات المحكمة أنه يمكنه أيضا قيادة السيارة دون أن يرافقه أحد في نطاق 121 كيلومترا في وليامسبرغ بزيادة 30 ميلا عما تم تحديده في 2016، فيما يتعين عليه مقابلة أطباءه في واشنطن كل شهرين بدلا من كل شهر.