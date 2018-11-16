وحكم على نون تشيا وخيو سامفان بالسجن المؤبد، وهي نفس العقوبة التي يقضيانها بالفعل بعد إدانات سابقة في محاكمة سابقة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالنقل القسري والاختفاء الجماعي. ولا توجد عقوبة الإعدام في كمبوديا.

وأشار الرجلان إلى أنهما كانا هدفا للاضطهاد السياسي. كان نون تشيا يعتبر أيديولوجيا رئيسيا في الخمير الحمر والذراع الأيمن للزعيم الراحل للجماعة، بول بوت، بينما عمل خيو سامفان رئيسا للدولة، وكان يعتبر وجها معتدلا لجماعة شديدة السرية.

وقرر الحكم الذي أصدره القاضي نيل نون في قاعة المحكمة أن الخمير الحمر ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأقليات الفيتنامية والتشامية. وكان الباحثون قد تجادلوا بشأن ما إن كان قمع أقلية "تشام" المسلمة التي قاوم أفرادها الخمير الحمر مقاومة غير مجدية، يعد جريمة إبادة جماعية أم لا.

وكان هناك أفراد من أقلية تشام من بين حشد كبير حضر جلسة الحكم اليوم الجمعة.

وخلصت المحكمة إلى أن خيو سامفان غير مذنب بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد أقلية تشام، وذلك لعدم كفاية الأدلة، رغم أنه أدين بتهمة الإبادة الجماعية ضد الفيتناميين بموجب مبدأ العمل الإجرامي المشترك، الذي يحمل الأفراد المسؤولية عن أفعال منسوبة إلى مجموعة ينتمون إليها.