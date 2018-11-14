وذكرت الهيئة المعنية بالتحقيق في الحوادث الجوية، أن المحققين يعتبرون أن "التحقيق في نظام الذيل الدوار أولوية" للتوصل إلى السبب الحقيقي في الحادث الذي وقع أكتوبر الماضي، وفقما أوردت وكالة "رويترز".

وكانت الطائرة مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، قد هوت بعد لحظات من إقلاعها من داخل ملعب ليستر، في 28 أكتوبر الماضي، بعد مباراة الفريق ضد وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى إلى مقتل الرجل و4 مرافقين له.

وبعدما حلقت المروحية سرعان ما بدأت في نفث الدخان، ثم دارت حول نفسها عدة مرات بعد خروجها من أجواء الملعب بشكل يؤكد خروجها عن سيطرة قائدها، قبل أن تسقط أرضا وتنفجر.

وحسب الفيديو الذي نشر للكارثة، فإن الفترة التي استغرقتها الطائرة منذ إقلاعها وحتى سقوطها خارج الملعب لا تزيد على دقيقة واحدة.

والأربعة القتلى الآخرون هم نورسارا سوكناماي الممثلة السابقة ووصيفة مسابقة ملكة جمال في تايلاند عام 2015، وكافيبورن بونباري، وهما من العاملين مباشرة مع سريفادانابرابا، إضافة الى الطيار إريك سوافر وصديقته إيزابيلا روزا ليكوفيتش، وهي أيضا طيارة.