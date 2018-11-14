وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن الشرطة الفدرالية أعلنت أنها ألقت القبض على "المدير التنفيذي لشركة ميتيك اللواء كينف دانيو في منطقة حومرا، قرب حدود السودان".

وشركة المعادن والهندسة "ميتيك" كانت تقود مشروع سد النهضة البالغة كلفته 4 مليارات دولار على نهر النيل الأزرق، قبل أن تزيحها الحكومة بسبب تأخيرات عدة في استكمال المشروع.

وكانت لجنة برلمانية توصلت إلى أن شركة "ميتيك" أهدرت مئات الملايين من الدولارات، في إنتاج الأجهزة دون دراسة شاملة عن السوق لمنتجاتها.

وشركة "ميتك" المجمع الصناعي العسكري في البلاد، تأسست عام 2010، وكان رئيسها كينف دانيو، الذي استقال في شهر أبريل الماضي، عندما تولى رئيس الوزراء أبي أحمد السلطة.

وكشفت الوكالة أن الشرطة نقلت دانيو إلى العاصمة أديس أبابا،"بعد اعتقاله أثناء محاولته الفرار إلى السودان المجاور عبر حمرا في ولاية تجراي".

واعتقلت الشرطة أيضا الرئيس السابق لوكالة أمن شبكات المعلومات العميد تكل برحان ولد أرجاي، الذي يواجه تهما بالفساد هو الآخر.