ويعد الحكم مؤشرا على عدم تسامح طهران مطلقا في هذا الملف، في إطار محاولة دعم العملة المحلية في مواجهة أزمة اقتصادية طاحنة.

وذكر التلفزيون الرسمي أن مظلومين وشريكه محمد إسماعيل قاسمي أعدما في ساعة مبكرة الأربعاء.

وأدين الاثنان بالتلاعب في أسواق العملات الصعبة، من خلال القيام بمعاملات غير مشروعة وتهريب علي نطاق واسع.

كما حكم على متهمين آخرين، لم يحدد عددهم، بالسجن لفترات مختلفة.

واعتقلت إيران مظلومين (58 عاما) في يوليو الماضي بتهمة احتكار طنين من العملات الذهبية.

وقام إيرانيون بتخزين عملات ذهبية وغيرها من الاستثمارات الآمنة، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية في الأشهر الماضية، وسط تجدد العقوبات الأميركية عقب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.