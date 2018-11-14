وأوضحت التقارير الإيرانية، أن شحنة الهيروين كانت في طريقها إلى أوروبا، وأنه جرى تفكيكك خمس عصابات دولية لتهريب المخدرات.

وذكرت وزارة المخابرات الإيرانية أن مواطنين أوروبيين كانوا ضمن 11 عضوا بإحدى العصابات الرئيسية جرى اعتقالهم.

ولم يحدد بيان الوزارة، الذي نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، جنسيات المعتقلين أو تاريخ تلك العمليات.

وكانت الشرطة الإيطالية، قد صادرت الأسبوع الماضي 270 كيلوغراما من الهيروين، كانت مخبأة في حاوية وصلت على سفينة قادمة من إيران، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في البلاد منذ ما لا يقل عن 20 عاما.

وكانت سفينة الشحن قد أبحرت من ميناء بندر عباس في جنوب إيران.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تواجه واحدة من أكبر مشكلات الإدمان في العالم، إذ قال نائب قائد الشرطة إسكندر مؤمني إن عدد المتعاطين للمخدرات في البلاد بلغ 2.8 مليون شخص.

يشار أيضا، إلى أن الحرس الثوري يتكفل منذ سنوات بتأمين الحدود الشرقية مع باكستان وأفغانستان وهو ما يثير الشكوك حول علاقته بعصابات تهريب المخدرات ومسارات مرورها إلى الدول الأخرى وبحسب التحقيق المشار إليه، فإن صحيفة "التايمز"في 2011 أفادت نقلا عن العضو السابق في مخابرات الحرس الثوري، سجاد حق بناه، أن الحرس الثوري متورط بتهريب المخدرات وتوزيعها في منطقة الشرق الأوسط.