أبوظبي - سكاي نيوز عربية صنفت وزارة الخزانة الأميركية 5 أشخاص على قوائم الإرهاب لعلاقتهم مع مليشيات حزب الله، كما أدرجت تنظيما فلسطينيا ضمن التنظيمات الإرهابية.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني، إن الأشخاص الخمسة هم: الزايدي شيبل محسن، وفرحة محمد، وهاشم يوسف، والكوثراني عدنان حسين المزداد، وجواد نصر الله.
وتابعت وزارة الخزانة أنها صنفت التنظيم الفلسطيني، الذي يدعى "كتائب المجاهدين"، تنظيما إرهابيا.
وأدرجت واشنطن حزب الله منذ العام 1995 على لائحة "المنظمات الإرهابية"، وتتهمه بضلوعه في عدد من الأنشطة التخريبية والتحريضية.