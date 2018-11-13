وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني، إن الأشخاص الخمسة هم: الزايدي شيبل محسن، وفرحة محمد، وهاشم يوسف، والكوثراني عدنان حسين المزداد، وجواد نصر الله.

وتابعت وزارة الخزانة أنها صنفت التنظيم الفلسطيني، الذي يدعى "كتائب المجاهدين"، تنظيما إرهابيا.