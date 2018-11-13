وتطرقت الزعيمة المعارضة إلى نظام مقترح لتدفئة أشجار النخيل في القصر الرئاسي، بالوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي بشدة.

وقالت أكشينار: "لقد تجاوز معدل التضخم في تركيا 26 في المئة، بينما تخطت نسبة البطالة حاجز الـ11 في المئة. ولا تزال يا أردوغان تواصل تجاهل الحلول المقترحة، في الوقت الذي أصبح به 50 في المئة من المواطنين الأتراك فقراء".

واستنكرت عزم تركيا استيراد أجهزة تدفئة أشجار النخيل الموجودة في حديقة القصر الرئاسي، مضيفة: "هل صدمتم لهذا؟ إنهم لا يفكرون في كيفية تدفئة المواطن هذا الشتاء. إلى المواطنين الأعزاء الذين يصوتون لحزب العدالة والتنمية، هذه السلطة لم تعد كما عهدتموها. أشجار النخيل في القصر الرئاسي أهم من المواطن الذي سيبرد هذا الشتاء"، وفق ما نقلت صحيفة "حرييت".

كما تطرقت السياسية التركية إلى قضية اللاجئين السوريين في البلاد، موضحة أن تعدادهم بات يفوق غالبية السكان بعدد من المناطق التركية.

ووجهت ميرال أكشينار لأردوغان تهمة تقديم "الدعم الكبير والرعاية الصحية والمنح الدراسة التي تصل قيمة الواحدة منها إلى 1200 ليرة للاجئين، في الوقت الذي تعصف بالأتراك أزمة مالية خانقة".

وتمر تركيا بأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ سنوات، خسرت على إثرها الليرة 40 في المئة من قيمتها خلال العام الجاري.

وفي الوقت ذاته، يتوجب على أنقرة سداد ديون خارجية بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، خلال الأشهر الـ12 القادمة، وذلك وفق تقديرات لمصرف "جيه بي مورغان" نشر في سبتمبر الماضي.