وفي تقرير حديث، رصد موقع "ميليتاري توداي" المتخصص بالأخبار العسكرية، أقوى الدبابات في العالم، بناء على عدة عوامل أبرزها الحماية التي توفرها للمقاتلين على متنها، ومداها الناري ودقة التصويب والأسلحة المدمجة فيها.

ولم تتضمن القائمة التي أبرزها تقرير الموقع، الدبابات التي يجري تطويرها حاليا، أو تلك التي صنعت منها نماذج للعرض فقط ولم تدخل مرحلة الإنتاج الحربي، بل اشتمل على:

Leopard 2A7 - ألمانيا

تتمتع هذه الدبابة بهيكلها القوي والتقنيات الحديثة المدمجة فيها، فضلا عن قدرتها على التحرك السريع والتجاوب الخاطف مع الأسلحة المضادة للدبابات.

وتعمل الدبابة بمحرك بقوة 1500 حصان، بالإضافة إلى نظام تعليق حديث يتيح التنقل على نحو فعال في ساحة المعركة.

K2 Black Panther – كوريا الجنوبية

تدمج بهذه الدبابة دروع تفاعلية متفجرة، وبمقدور مقدمتها أن تتحمل ضربات مدفعية عيار 120 ميلمتر، كما أنها مجهزة بمدافع "إل 55".

وتتميز الدبابة بتوفير "نظام الحماية النشطة"، الذي يمكنها من البقاء في أرض المعركة لفترة أطول، علما أنها مدعومة بنظام متطور لإطلاق النار بشكل مباشر وذاتي على أهداف العدو حين ظهورها، حتى إن كانت طائرات مروحية تحلق على ارتفاعات منخفضة.

M1A2 SEP- الولايات المتحدة الأميركية

تمثل هذه الدبابة النسخة الأحدث من M1A2 Abrams، وتتميز بهيكلها المتين الذي دخل في صناعته طبقات من اليورانيوم.

ومن ناحية الأسلحة المزودة بها، فقد أضيفت لها مدافع 120 ميلمتر، ومدفع راينميتال. ووفقا لـ"ميليتاري توداي"، فإن هذه الدبابة ستظل في الخدمة بالجيش الأميركي حتى عام 2050.

Challenger 2- بريطانيا

تصنف هذه الدبابة على أنها أكثر الدبابات حماية في العالم أمام الهجمات النارية، وقد زودت بمدافع 120 ميلمتر، يصل مداها إلى 5 كيلومترات.

ووفق خبراء الأسلحة، فإن الدبابة البريطانية تعد الأفضل من حيث الأداء الميكانيكي.

Armata- روسيا

كشفت روسيا عن دبابة "أرماتا" في عام 2015، وتعد خلفا للدبابة "تي 90"، وصنع هيكلها من مواد تشمل الصلب والسيراميك وخليط من المعادن.

وبفضل نظام متطور للاتصالات، يصعب على الأعداء تقفي أثر هذه الدبابة بهدف تدميرها.

ويتألف طاقمها من 3 أشخاص، وتأتي بمحرك بقوة 1200 حصان، وبإمكانية إطلاق صواريخ مضادة للدبابات بنفس أسلوب رمي القذائف العادية.