وكان ضحية الحادث، الذي وقع صباح الاثنين، فتى يبلغ من العمر 15 عاما، يدعى خليل يولغلو، وقد اقترب من الشاحنة وهي تفرغ حمولته،، إلا أن البرتقال المندفع منها طمره، وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية.

وقد اتصل سائق الشاحنة صلاح الدين مهاتير، الذي يعمل في مصنع للعصير، بالشرطة بعد أن لاحظ أن الفتى اختفى من المكان، بينما كان يقوم بتفريغ حمولتها في مكب للقمامة كما تظهر الصور.

وقال السائق إنه حذر الفتى من الاقتراب للشاحنة، إلا أنه لم يلتزم، وقال: أحمد الله أنه لا يزال على قيد الحياة". وقد نقل الفتى إلى إحدى المستشفيات القريبة في المدينة.