وجاءت تصريحات بولتون بعد صدور تقرير يتناول بالتفصيل مواقع الصواريخ في كوريا الشمالية التي أُخضعت لأعمال صيانة، بحسب وكالة رويترز.

وكان بولتون يتحدث على هامش اجتماعات بين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركاء من خارج الرابطة بينهم الولايات المتحدة والصين.

وعلى صعيد التوتر في بحر الصين الجنوبي، قال بولتون إن بلاده تعارض ما وصفه بـ"الخطوات العسكرية الأحادية" التي تتخذها الصين في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي أن عمليات حرية الملاحة الأميركية في المنطقة زادت مقارنة بما كانت عليه سابقا.