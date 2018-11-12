وقال النائب العام الإثيوبي، بيرهانو تسيجاي في مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا، إن التحقيق استغرق خمسة أشهر، وأن المسؤولين اعتقلوا في مطلع الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن تسيجاي قوله، إن التحقيق في عمليات شراء في مجموعة "ميتيك" التي يديرها الجيش كشف عن فساد ضخم.

وأضاف النائب العام "على مدى ست سنوات قامت ميتيك بعمليات شراء قيمتها أكثر من ملياري دولار، دون طرح أي عطاءات".

وفي أغسطس الماضي، أزاحت الحكومة الإثيوبية شركة المعادن والهندسة "ميتيك" التي تديرها الدولة من مشروع سد النهضة البالغة كلفته أربعة مليارات دولار على نهر النيل الأزرق، بسبب تأخيرات عدة في استكمال المشروع.

وأوضح النائب العام، أن السلطات اعتقلت كذلك 27 آخرين من موظفي المجموعة، وضباط الشرطة ليبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين 63 شخصا.

يشار أن شركة "ميتك" المجمع الصناعي العسكري في البلاد، تأسّست في عام 2010، وكان رئيسها التنفيذي طوال ثماني سنوات، الميجور جنرال كينف دانيو، الذي استقال في شهر أبريل الماضي، عندما تولى رئيس الوزراء أبي أحمد السلطة.

وفي يونيو الماضي وجدت لجنة برلمانية أن شركة "ميتيك" أهدرت مئات الملايين من الدولارات، في إنتاج الأجهزة دون دراسة شاملة عن السوق لمنتجاتها. وفقا للوكالة.