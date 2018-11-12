وسوى ما يعرف باسم حريق "كامب فاير" إلى الشمال الغربي من سكرامنتو أكثر من 6700 منزل ومتجر بالأرض، في بلدة باراديس.

ونقلت وكالة رويترز، عن كوري هونيا قائد شرطة مقاطعة بيوت، أن ما لا يقل عن 228 شخصا ما زالوا مفقودين.

وفي جنوب كاليفورنيا، دمر حريق "وولزي فاير" 85 ألف فدان على الأقل و177 مبنى. وتم احتواء 15 بالمئة فقط من الحريق.

وقال مسؤولون من وكالة "كال فاير" للحماية من الحرائق في كاليفورنيا، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما من جراء هذا الحريق.

وأجبرت النيران السلطات على إصدار أوامر إجلاء لربع مليون شخص، في مقاطعتي فنتورا ولوس أنجلوس، ومجتمعات ساحلية من بينها ماليبو.

وحث مشاهير خلال حفل توزيع جوائز (بيبولز تشويس) الأحد الماضي في سانتا مونيكا على الصلاة والتبرع للسكان والمسعفين.

وقالت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع: "كان أسبوعا صعبا بحق في منزلنا بمدينة كالاباساس وهيدن هيلز وعلى جيراننا في ثاوز اندأوكس وماليبو".

من جانبها، قالت الممثلة ميليسا مكارثي "رجاء لا تنسوا الضحايا والمتطوعين وعمال الإطفاء في صلواتكم"، ودعت إلى التبرع لمؤسسة الإطفاء في لوس أنجليس.

وأفاد مسؤولون، بأن من المتوقع أن تؤجج رياح ساخنة جافة النيران المستعرة في جنوب وشمال كاليفورنيا حتى الثلاثاء.

وحث المسؤولون السكان على الامتثال لأوامر الإجلاء. وقال داريل أوزبي قائد إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس الأحد "الرياح تهب بالفعل. وستهب على مدى الأيام الثلاثة المقبلة. يمكن إعادة بناء منازلكم لكن أرواحكم لن تعود إلى الحياة".

وطلب جيري براون حاكم كاليفورنيا من الرئيس دونالد ترامب إعلان حالة كوارث كبرى لتعزيز مواجهة هذا الطارئ، ومساعدة السكان.