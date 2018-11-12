ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الداخلية، أن الانفجار وقع أمام مدرسة ثانوية وسط كابول.

يأتي الانفجار بعد أن قُتل عدد كبير من قوات الأمن الأفغانية، في مواجهات شرسة مع متشددي طالبان في إقليمين.

وأدى القتال بين الأمن الأفغاني ومقاتلي طالبان إلى مصرع نحو 20 عنصرا من القوات الأمنية، في ولاية غزني.

وقال النائب علي أكبر قاسمي، أن القتال طوال الساعات الأربع والعشرين الماضية تركز في منطقة جاغوري في غزني.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن قائد الجيش الأفغاني الجنرال محمد شريف يفتالي، أن القتال في جاغوري لا يزال محتدما، وأن القوات الحكومية تكبدت خسائر بشرية. وامتنع عن ذكر تفاصيل أو عدد القتلى.

وفي الأثناء، نظم مئات الشيعة في العاصمة كابول مظاهرة مطالبين القوات الحكومية بتأمين غزني.