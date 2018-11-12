وذكرت تقارير أن ألكسندر مالكيفيتش رئيس تحرير موقع "يو إس ايه ريلي" الإلكتروني تم احتجازه للتحقيق معه عدة ساعات الجمعة الماضية في أحد مطارات واشنطن وأبلغ بضرورة تسجيل موقعه كوكيل أجنبي.

الموقع يموله رعاة "مزرعة متصيدين" متهمة بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، عبر نشر أخبار وروايات مجهولة المصدر بغرض التأثير على نتائج الانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" أن مالكيفيتش أطلق سراحه وسافر إلى باريس.

وقال بيان صادر عن الخارجية الروسية الأحد إن الواقعة "دليل على حملة الضغط التي تمارسها السلطات الاميركية ليس على الصحافة الروسية فحسب، بل على أي رأي مستقل حول الولايات المتحدة".