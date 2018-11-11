وكانت قناة "تي إف 1" الفرنسية تبث الحدث مباشرة على الهواء، حينما اخترقت الناشطة طريق الموكب الرئاسي بينما كان في طريقة إلى قوس النصر في جادة الشانزيليزيه للمشاركة في إحياء ذكرى الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

وقالت الشرطة الفرنسية إنها ألقت القبض على تلك الناشطة، وعلى امرأة أخرى بعد أن اقتربتا من موكب الرئيس الأميركي.

وقفزت المحتجتان اللتان كتبتا على صدريهما "نفاق" فوق الحواجز الأمنية عند مرور سيارة ترامب أمام الجمهور.

وأثار ترامب كثيرا من الجدل في وقت سابق بتصريحات اعتبرت مهينة للمرأة.

ويشارك ترامب إلى جانب العشرات من زعماء العالم للاحتفاء بذكرى مرور 100 عام على الهدنة التي وضعت نهاية الحرب العالمية الأولى، التي أودت بحياة قرابة 17 مليون شخص بين جندي ومدني.

وبدأت المراسم في الساعة الحادية عشر صباحا يوم الحادي عشر من نوفمبر، ففي تلك الساعة من ذلك اليوم عام 1918، صمتت المدافع على الجبهة الغربية، وتم إعلان نهاية الصراع الأكثر دموية في التاريخ، والذي استمر 4 سنوات وأودى بحياة 10 ملايين مقاتل و7 ملايين مدني.

وخلال احتفال بذكرى توقيع الهدنة التي أنهت الحرب، وفي إظهار نادر للعواطف، تشابكت أيدي ماكرون وميركل السبت، الأحد الذين يمثلان بلدين كانا خصمين في تلك الحرب.

وستشهد الاحتفالات قراءة شهادات كتبها جنود في مثل هذا اليوم قبل 100 عام وعندما بدأ سريان وقف إطلاق النار، وستقرأ تلك الشهادات لطلاب المدارس الثانوية بثلاث لغات هي الفرنسية والإنجليزية والألمانية.

يشار إلى أن الحرب العالمية الأولى، عدا عن كونها أحد أكثر الصراعات دموية في التاريخ، أعادت صياغة سياسات أوروبا وتركيبتها السكانية لمدة 20 عاما، قبل أن يشهد العالم اندلاع الحرب العالمية الثانية.