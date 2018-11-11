ويستخدم الجيش التركي عبارة "تحييد" في وصف قتل أو اعتقال أو إصابة مسلحين. وقد ذكر أن الضربة التي نفذها السبت استهدفت منطقة أفاشين.

وأضاف، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني "تم تحييد 14 مسلحا من التنظيم الإرهابي الانفصالي كانوا يعدون لهجوم على قواعد عسكرية. وتم تدمير أسلحة ومخابئ ومستودعات سلاح".

وتصنف تركيا، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية.

وكثيرا ما تنفذ تركيا ضربات جوية ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حيث يتمركز الحزب في جبال قنديل.

ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا منذ ثلاثة عقود في جنوب شرقي تركيا، الذي تقطنه أغلبية كردية، مما أسفر عن سقوط نحو 40 ألف قتيل.