وفجر الإرهابيون السيارات خارج فندق بالعاصمة، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال مصدر أمني إن الانفجارات كانت انتحارية على ما يبدو، ووقعت بالقرب من فندق "صحفي"، حيث تقع على الجانب الآخر من الشارع إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة.

وأضاف أن قوات الأمن الصومالية قتلت 4 مسلحين حاولوا اقتحام الفندق لكنهم أخفقوا، مرجحا أن تكون الإصابات كثيرة.

وأفاد شهود عيان بوجود العديد من الجثث في الشارع، حيث وقعت الانفجارات الثلاثة.

وأعلنت حركة الشباب في الصومال مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لمحطة "أدالوس" الإذاعية التابعة لها.

وكانت الحركة تبنت في أكتوبر الماضي قتل 5 رجال رميا بالرصاص بتهمة التجسس، بينهم صومالي يحمل الجنسية البريطانية، في أحدث هجمات الحركة الإرهابية.

وانحسرت سيطرة حركة الشباب في الصومال منذ طردتها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي من العاصمة مقديشو في 2011، بينما تكثف الحكومة الصومالية والجيش الأميركي الهجوم على الحركة الإرهابية.

وكثيرا ما تنفذ طائرات أميركية مسيرة هجمات على الإرهابيين الصوماليين، وذكر الجيش الأميركي أنه قتل أحدهم في غارة جوية في جنوبي الصومال في أكتوبر الماضي.