وقالت تقارير صحفية إن الرجل أضرم النار في سيارة بشارع بورك، ثم أقدم على طعن 3 أشخاص، مما أدى إلى مقتل أحدهم.

ونشرت وسائل إعلام محلية مشاهد تظهر رجلا يهاجم ضباط الشرطة بشكل عشوائي، قبل أن يطلقوا النار عليه ليسقط على الأرض، ثم يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه إلى المستشفى.

وبعدها أعلنت الشرطة أنه لم يعد هناك أي تهديد للعامة في ملبورن، موضحة أنها أطلقت تحقيقا مرتبطا بمكافحة الإرهاب.

وصنفت السلطات الأسترالية عملية الطعن "عملا إرهابيا"، وذلك بعد أن عثرت الشرطة على قوارير غاز في شاحنة المشتبه به، وقالت إنه من أصل صومالي ويبلغ من العمر 31 عاما، ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات.

وتابعت الشرطة: "نعتقد أنها عملية ذئب منفرد. قال لنا شهود إنهم سمعوا المهاجم يردد (الله أكبر)".