وقاد المارشال فيليب بيتان، الجيش الفرنسي إلى النصر في فردان في عام 1916، لكن العار لاحقه، وأدين بتهمة الخيانة لأفعاله كزعيم لفرنسا الفيشية في الفترة من 1940-1944.

وقال ماكرون، الأربعاء، في شارل فيل ميزير، إن بيتان يستحق الثناء لأنه "جندي عظيم" في الحرب العالمية الأولى، رغم أنه اتخذ "خيارات قاتلة خلال الحرب العالمية الثانية".

ووصفت منظمة "سي آر آي إف" اليهودية الرائدة في فرنسا كلمات ماكرون، بأنها "صادمة" و"مهينة".

يذكر أن بيتان تواطأ عام 1942 في ترحيل 13000 يهودي من فرنسا، ضمن اعتقالات جماعية كانت جزء من الهولوكوست.