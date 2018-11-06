وأشار تقرير نشرته وزارة الدفاع الألمانية، أن 39 بالمئة فقط من الأسلحة التي أضافها الجيش الألماني مؤخرا لذخيرته جاهزة للاستخدام العسكري الفوري، حسب ما نشرت صحيفة "دوتشه فيله".

وأكد التقرير، أن أكثر المعدات العسكرية "إثارة للقلق" هي حاملة الطائرات من نوع "أيرباص أي 400 أم" ودبابات من نوع بوما، والتي صنعتا في ألمانيا، حسب ما أشارت الصحيفة.

ولم تجهز حتى الآن سوى نصف حاملات الطائرات، و27 من أصل 71 دبابة، ومروحيتا هيليكوبتر من أصل 7، و4 من أصل 7 مروحيات من نوع "أن أتش 90".

واستنكر رئيس الحزب الألماني اليساري، ماتياس هون، "إهمال الحكومة الألمانية لصناعة الأسلحة وتبذيرها لأموال الشعب".

وكشف تقرير أميركي العام الماضي، أن ألمانيا تحتاج لشهر على الأقل لحشد وإيفاد قوتها العسكرية لمنطقة البلطيق، في حال الغزو الروسي.

وفي مطلع هذا العام، أكد تقرير من البرلمان الألماني، أن أي من الغواصات أو طائرات النقل الجوي ليست جاهزة للاستخدام العسكري، لأنهما "تحت الصيانة".