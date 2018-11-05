وتحطمت طائرة البوينغ 737 ماكس 8 في بحر جاوا بعد 12 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا.

واستنادا إلى أولى المعلومات من الصندوق الأسود، أوردت اللجنة أن عداد السرعة كان معطلا، إذ قال المسؤول عن اللجنة خلال مؤتمر صحفي: "4 رحلات واجهت مشكلة في عداد السرعة"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبحسب اللجنة فإن عداد السرعة كان معطلا وتم إصلاحه خلال الرحلات الثلاث الأخيرة قبل تحطم الطائرة، لكن المشكلة ظهرت مجددا في الرحلة الأخيرة.

وقال المصدر نفسه: "كلما ظهرت المشكلة أبلغ الطيار بالأمر وقامت الفرق الفنية بإصلاحها وعاودت الطائرة رحلاتها"، لافتا إلى أنه سيتم دراسة سبب المشكلة والتحقق من أعمال الإصلاح.

لكنه لم يوضح ما إذا كانت هذه المشكلة قد ساهمت في تحطم الطائرة، خاصة وأن المعلومات في أحد الصندوقين الأسودين لا تزال موضع دراسة لتحديد ظروف الحادث.

من جانبها، أعلنت السلطات الإندونيسية أنه سيتم "التدقيق" في أنشطة لايون إير، إذ قال وزير النقل بودي كاريا سومادي: "نفتح تحقيقا خاصا حول كفاءة الطواقم والتواصل مع العاملين" في الشركة، مضيفا "أنه إجراء وقائي لأن الحادث كان درسا دفعنا ثمنه غاليا".

وتُعد شركة لايون اير أكبر شركة للطيران منخفض الكلفة في إندونيسيا. وأعلنت في وقت سابق هذا العام عزمها شراء 50 طائرة بوينغ 737 ماكس مقابل 6,24 مليارات دولار.

وشهدت طائرات الشركة حوادث عدة كان أخطرها عام 2004 عندما خرجت طائرة عن المدرج في سولو (وسط جافا)، مما أسفر عن 26 قتيلا.

ولا تزال فرق الإغاثة الإندونيسية تبحث عن أشلاء وحطام الطائرة. وتم التعرف على هوية 14 شخصا فقط بعد تحليل الحمض النووي.