وذكر موقع "روسيا اليوم" أن طائرة من طراز "بوينغ 737"، تحمل على متنها 173 شخص، هبطت بأمان في مدينة كراسنويارسك الروسية.

وتابع أن الهبوط تم في حدود 17:24 دقيقة بالتوقيت المحلي، وأن الحادث لم يخلف أي إصابات.

وكانت وكالة تاس للأنباء أعلنت سابقا أن الطائرة تدور في السماء، تحضيرا لهبوط اضطراري في سيبيريا، من جراء شرخ في الزجاج الأمامي لقمرة القيادة.

ونقلت "تاس" عن مصادر قولها إن الطائرة كانت تقوم برحلة من مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، إلى سانيا في جنوب الصين.

وأشارت إلى أن طاقم الطائرة لاحظ وجود شرخ في الزجاج الأمامي، مما جعله يقرر إجراء هبوط اضطراري في مطار كراسنويارسك.

وتابعت أن الهدف من الدوران في السماء هو تقليل كمية الوقود قبل الهبوط، تجنبا لأي حادث مفاجئ.