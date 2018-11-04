وقال متحدث باسم شرطة عاصمة صقلية، إن أمطارا غزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات، مما أدى إلى وفاة 10 أشخاص في المنطقة المحيطة بمدينة باليرمو، لافتا إلى أن أشخاصا لا يزالون في عداد المفقودين".

وأكد مسؤول آخر أن شخصين قتلا قرب بلدة أجريجنتو في صقلية بسبب انهيار أرضي أصاب سيارة كانوا فيها.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أن عدد القتلى بسبب موجة الطقس السيء بلغ 17 شخصا، دون حساب قتلى صقلية.

وكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على تويتر، أنه سيتوجه إلى صقلية وأنه على اتصال مستمر مع المسؤولين بشأن الوضع المأساوي في شمال البلاد.

وتجتاح الأمطار والعواصف إيطاليا منذ عدة أيام واقتلعت ملايين الأشجار وعزلت قرى وطرقا. وكانت منطقتا ترينتينو وفينيتو الشماليتان من أكثر المناطق تضررا.

وقال حاكم فينيتو، السبت، إن الخسائر الناجمة عن العواصف في المنطقة تقدر قيمتها بمليار يورو على الأقل.