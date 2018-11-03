وكانت التغريدة، التي حذفت بعد سيل من الانتقادات، مأخوذة من مقطع لترامب، يطالب الجنود الأميركيين على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة بإطلاق النار على المهاجرين، في حال قاموا برشقهم بالحجارة.

وكتب الجيش النيجيري في تغريدته: "من فضلك شاهد واستنتج " مقتبسا مقطعا للرئيس الأميركي هاجم فيه المهاجرين على الحدود قائلا: "لن نسكت على ذلك أبدا. هم يرمون الحجارة على جنودنا، إذا جنودنا سيردون عليهم".

لكن ترامب أكد الجمعة، أنه كان يعني بذلك القبض على رماة الحجارة.

ولم يرد الجيش على مكالمات طالبت بالتعليق على التغريدة المحذوفة.



في السياق ذاته، قالت أبرز الحركات الشيعية في نيجيريا، إن الجيش قتل 50 عضوا على الأقل من أعضائها خلال الاحتجاج الذي نظمته هذا الأسبوع. لكن الجيش النيجيري قال، إنه قتل 6 أشخاص فقط بعد أن أطلق المحتجين النار أولا.