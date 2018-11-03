وأفاد قائد الشرطة المحلّية مايكل ديليو في مؤتمر صحافي،أنّ مطلق النار قُتل أيضًا، مشيرا إلى أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الحادثة عمل فردي.

وقال المسؤول الأمني إنه "عند نحو الساعة 17,47 تلقّت شرطة تالاهاسي (مكالمة) تتعلّق بإطلاق نار. وعندما وصلوا إلى المكان، وجد الشرطيون العديد من الضحايا الذين يُعانون إصابات بالرصاص".

وأضاف أنّ أجهزة الطوارئ "نقلت خمسة ضحايا إلى مستشفيات قريبة" لكنّ أحدهم توفي داخل المستشفى متأثّرًا بجروحه.

وأشار إلى أنّ "الضحايا الأربعة الآخرين حالاتهم حرجة في هذه المرحلة، ونحن نعمل على تحديد هوّياتهم وإبلاغ عائلاتهم".

وتابع الشرطي أنّ "مطلق النار قُتل، بعد أن قام على الأرجح بتصويب مسدّسه باتّجاه نفسه"، لافتًا إلى أنّه حتى الساعة 19,30 بالتوقيت المحلّي (22,30 ت غ) لم يكُن قد تم التعرّف إلى هوّية الرجل.