وقال المصدر، إن كاميرون يأمل في العودة إلى السياسة كوزير للخارجية البريطانية، مضيفا أن رئيس الوزراء السابق لم يستبعد يوما العودة إلى الحياة السياسية.

ويبدو أن كاميرون سيتأخر قليلا في العودة إلى مجلس الوزراء، على اعتبار أنه يستعد لطرح مذكراته، في الربيع المقبل.

وتوقعت "ذا صن" أن يستغل سيرته الذاتية لتسوية "حسابات قديمة" مع بعض الوزراء الكبار.

وقال أحد أصدقاء كاميرون، إن رئيس الوزراء السابق "يشعر بالملل الآن"، بعد عامين من مغادرة الحكومة.

ونقلت الصحيفة من مصدر مقرب قوله، إن "ديفيد كرس حياته لخدمة الدولة، وكان يقول مرارا إنه لا يستبعد عودته إلى الحياة العلنية يوما ما، مهما كانت السياسة الداخلية أو الخارجية".

ومنذ أن ترك رئاسة الوزراء صيف عام 2016، انخرط كاميرون في عدد من المهام التطوعية، وغير المدفوعة مثل إدارة جمعية خيرية، وجنى أرباحا من خلال إلقاء المحاضرات، وفق "رويترز".