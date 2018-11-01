وأظهر مقطع فيديو، بثه التلفزيون الرسمي، غواصين اثنين بعد خروجهما إلى السطح يسبحان نحو قارب مطاطي، ويضعان جهازا برتقالي اللون في حاوية كبيرة نقلته إلى سفينة بحث وإنقاذ.

وكانت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" قد هوت في بحر جاوة يوم الاثنين بعد دقائق قليلة على إقلاعها من جاكرتا.

وكانت الفرق الأرضية قد فقدت الاتصال بالرحلة (JT 610) التابعة لشركة الخطوط الجوية منخفضة التكلفة "ليون إير" بعد 13 دقيقة من إقلاع الطائرة، في وقت مبكر يوم الاثنين من جاكرتا في طريقها إلى بلدة بانكال بينانغ.

والطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وقالت تقارير إن شركة الطيران استلمتها منذ حوالي شهرين فقط.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أكد نائب رئيس لجنة سلامة النقل هاريو ساتميكو في تصريحات لرويترز رصد إشارات من الصندوق الأسود، وقال "صوت الأزيز أوضح".

وأضاف "أرسلنا مركبة تعمل عن بعد، ورصدنا كتلة ضخمة في قاع البحر، نعتقد أنها جزء من جسم الطائرة".

وأضاف أن فريقا من الغواصين، يعمل منذ الصباح الباكر لتحديد المنطقة التي يعتقد أن الصندوق الأسود سقط بها. ووصف حالة البحر بأنها عادية.