وبعد إرسال أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي لمؤازرة حرس الحدود، قال ترامب للصحافيين: "سنرفع العدد إلى ما بين 10 و15 ألف جندي". وفقا لفرانس برس.

ووصف الرئيس الأميركي قافلة المهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك بأنهم "مجموعة خطيرة من الناس"، مضيفا "لن يأتوا إلى بلادنا".

ووصفت وزارة الأمن الداخلي الاميركية في وقت سابق الأربعاء، هذه الأزمة بأنها "غير مسبوقة على حدودنا الجنوبية".

ووفقا لإحصاءات وزارة الأمن الداخلي، تم اعتراض 400 ألف مهاجر غير شرعي عام 2018 أي فقط 25 بالمئة من عدد المهاجرين عام 2000.

لكن التغيير الأساسي كما تشير الوزارة هو أنه في عام 2000 كان جميع المهاجرين تقريبا من البالغين غير المتزوجين، واليوم نصفهم تقريبا من العائلات، أو القاصرين غير المصحوبين بذويهم.