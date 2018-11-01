وجرت المشاورات على مستوى السفراء ضمن الهيئة الاستشارية التابعة لمجلس الأطلسي-روسيا بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأعلن حلف شمال الأطلسي في بيان صدر بعد الاجتماع أن "الحلفاء يناشدون روسيا مرة أخرى الاحترام التام دون تأخير لاتفاقية الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي أبرمت عام 1987".

وأضاف البيان "نحن مستعدون لمواصلة الحوار حول هذه المسألة مع روسيا، لكن كحلف نحن مصممون أيضا على اتخاذ تدابير فعالة، لمواصلة ضمان سلامة وأمن جميع الحلفاء".

ونقلت "فرانس برس" عن البيان إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ عبر عن أسفه "لأن روسيا لم تستجب للقلق الذي أعرب عنه الأطلسي، حيال منظومتها الصاروخية الجديدة 9ام729، أو إس إس سي 8."

ويعتبر حلف الاطلسي أن "منظومة صواريخ 9ام729 تشكل خطرا جسيما على الاستقرار الاستراتيجي للمنطقة الأوروبية الأطلسية".

من جهته، قال المندوب الروسي إن هذه المنظومة الجديدة لا تنتهك المعاهدة، وأعاد التأكيد من جديد أن موسكو ستقدم التوضيحات المطلوبة، كما أوضحت مصادر دبلوماسية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد حذر الأسبوع الماضي أن التخلي عن المعاهدة يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح جديد، ووعد بالرد إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ جديدة على الأراضي الأوروبية.