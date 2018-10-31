وقال هادي تجاهجانتو لتلفزيون وان "نعتقد بشدة أننا عثرنا على جزء من جسم الطائرة جيه.تي610".

وقال هاريو ساتميكو نائب رئيس هيئة سلامة النقل لرويترز "مساء أمس رصد الفريق صوت إشارة في موقع على عمق 35 مترا".

وتحطمت الطائرة "البوينغ 737"، الاثنين، بعد 13 دقيقة من إقلاعها في اتجاه جزيرة شمالي العاصمة جاكرتا.

وفيما لم يتم التأكد من سبب الحادث بعد أعلن خبير في شؤون الطيران المدني، أنه لا يستبعد أن يكون تحطم الطائرة متعمدا، مؤكدا أن هذه الفرضية "غير مستبعدة" في تفسير الكارثة المفاجئة.

ويرى الخبير والكابتن، جون نانسي، أن تحطم طائرة من هذا الطراز حادث غير معتاد، ولذلك فإنه من الوارد أن يكون "تفجير انتحاري" قد تسبب بالمأساة.

ويوضح أن طائرة "بوينغ 737" لا تسقط فجأة من السماء، حتى وإن كانت قديمة، وبالتالي، فإن الفرضيات محدودة جدا، فإما أن يكون الأمر قنبلة أو خلل كبير على نحو مباغت.